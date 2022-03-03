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Зеленский: Россия хочет разрушить Одессу, но увидит только дно Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 11:55

Россия хочет разрушить украинские города и Одессу, но будет повержена и увидит только дно Черного моря. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм – все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно, мощно, ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону. Одесса. Они хотят разрушить нашу Одессу. Но увидят только дно Черного моря. Потому что они – дно", – сказал президент.

Зеленский добавил, что оккупанты не боятся даже бить по святым местам и повредили Успенский собор в Харькове. По его словам, Бог не дает моментального отпора, но все видит и отвечает.

Президент отметил, что ракетно-бомбовые удары по украинским городам – признание, что Россия ничего не может сделать на украинской земле: на всех стратегических направления у РФ нет успеха, защитники Украины сохранили все линии обороны.

По словам Зеленского, враг подавлен и обречен.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский киев Одесса бомбардировка черное море
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