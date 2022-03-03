Зеленский – России: Учите слово "репарации", вы все возместите

Президент Владимир Зеленский пообещал, что восстановит каждый город, который пострадал в результате российского вторжения. Об этом он сообщил в обращении.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России – учите слово "репарации" и "контрибуции", – заявил президент. – Вы возместите все, что сделали против нашего государства, против каждого украинца, в полном объеме. А погибших мы не забудем".

Зеленский напомнил, что мишенью России стал Успенский собор в Харькове, на время ставший укрытием для местных жителей.

"Святое место. Теперь – побитое войной. Они не боятся даже этого! Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но он видит", – подчеркнул он.

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.