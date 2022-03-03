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Ночные взрывы в Киеве. Все объекты были сбиты силами ПВО, звонков от киевлян не было

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 08:05

В ночь с 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Обращения от населения в ГСЧС не поступали. Об этом в комментарии LIGA.net сказали в ГСЧС.

По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Данные о количестве и месте взрывов уточняются, сказали в ГСЧС.

Напомним, 2 марта вечером российские оккупанты нанесли авиаудар по Киеву, в результате чего прогремел взрыв в районе Южного железнодорожного вокзала. По данным МВД, силы ПВО сбили крылатую ракету оккупантов, которая предназначалась в один из центров управления. Обломки сбитой ракеты упали у вокзала, повредили теплотрассу, но авария должна была быть устранена уже до утра.

Юрий Смирнов
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война пво ракетный удар
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