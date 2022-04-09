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Британская разведка ожидает, что Россия увеличит активность авиации на юге и востоке

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 08:51
Британская разведка ожидает, что Россия увеличит активность авиации на юге и востоке - Фото
Истребитель Су-35 (Фото - Mil.ru)

Россия сосредотачивает усилия на Донбассе и наносит удары по гражданским, ожидается увеличение активности российской авиации на юге и востоке Украины. Такие данные британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Объединенного королевства.

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Там отметили, что Россия продолжает наносить удары по мирным жителям, как это было вчера на вокзале в Краматорске.

По данным британской разведки, операции РФ по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Также при поддержке военно-морских сил агрессоры запускают крылатые ракеты по территории Украины.

"Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности", – говорится в сообщении.

При этом в британской разведке отметили, что попытки России создать сухопутный коридор между временно оккупированным Донбассом и Крымом сталкиваются с сопротивлением Украины.

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Марк Сировой
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Донбасс Николаев авиация юг вкс рф войска россии разведка великобритании
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