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Арестович: Думаю, попытка окружить украинские войска в зоне ООС будет напрасной

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 11:47
Арестович: Думаю, попытка окружить украинские войска в зоне ООС будет напрасной - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что армия России не сможет окружить украинские войска на Донбассе в зоне операции объединенных сил. Об этом он заявил на брифинге.

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По его словам, враг развивает наступление с севера на юг – от Изюма в сторону Славянска и Краматорска – а также по линии Угледар-Марьинка.

"Это попытка окружить наши войска. Но я думаю, эта попытка окажется напрасной. Слишком неблагоприятная обстановка там для противника. Хотя легко не будет", – сказал он.

По словам Арестовича, враг также возобновил наступление на Мариуполь, но украинские войска держатся в сложных условиях. Правительство предоставляет им любую возможную помощь.

Он также сообщил, что также идут бои на юго-западе Луганской области: возле Рубежного, Попасной, Северодонецка.

"Это районы, где наши войска держат оборону, ходят в контратаки, останавливают врага в очень сложной обстановке", – сказал Арестович.

Читайте также: Арестович о попытках оккупантов окружить зону ООС: Начали "поджимать" и с юга, и с севера

Марк Сировой
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