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Арестович о попытках оккупантов окружить зону ООС: Начали "поджимать" и с юга, и с севера

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 06:44
Арестович о попытках оккупантов окружить зону ООС: Начали
Алексей Арествич (Скриншот из видео)

Российские оккупанты уже начали "поджимать" ВСУ на Донбассе, пытаясь реализовать окружение украинских военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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"Начали поджимать с юга зону ООС довольно сильно, да и север тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовывать во всю", – сказал советник главы ОП.

Он отметил, что на данной территории противник задействует для наступления авиацию, артиллерию, ракетные войска и прочее.

На севере, по словам Арестовича, оккупанты уже немного продвинулись в сторону Славянска и Краматорска "и на юге тоже сильно поджимают". При этом противник превосходит количественно, соотношение войск на данных участках – примерно один к восьми. Он напомнил, что ранее уже анонсировалось, что будет две недели тяжелых боев, плюс попытки оккупантов взять Мариуполь.

"Наши <неразборчиво>, наша авиация работает в ответ, а то сейчас зрители подумают, что мы там бросили бригады и они сами отдуваются – это не так. Война, они работают по нам, мы работаем в ответ. Посмотрим, чем закончится, все решено будет на поле боя", – сказал Арестович.

  • По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает накапливать живую силу и технику на востоке, пытаясь захватить Донбасс в административных границах Донецкой и Луганской областей.
  • В связи с ожидаемой эскалацией на Донбассе главы ОВА призывают гражданских эвакуироваться с территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать военным выполнять свои боевые задачи.
Оксана Житнюк
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оос война Донбасс Алексей Арестович
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