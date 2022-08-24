Воздушные силы ВСУ поздравили Украину – сбили "Аллигатор" россиян в первые часы 24 августа
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины по-своему поздравили украинцев с Днем Независимости – уже в начале 24 августа уничтожили очередной боевой вертолет российской захватнической армии Ка-52. Сообщение об этом появилось на Facebook-странице командования ВС ВСУ.
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Сообщается, что "Аллигатор" был сбит около часа ночи на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск.
"Демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів. З Днем Незалежності, Україно!" – поздравили в Воздушных силах.
Вчера, 23 августа, был уничтожен еще один Ка-52 и пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, а штурмовики ВС ВСУ нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.
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