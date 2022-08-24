Воздушные силы ВСУ поздравили Украину – сбили "Аллигатор" россиян в первые часы 24 августа

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины по-своему поздравили украинцев с Днем Независимости – уже в начале 24 августа уничтожили очередной боевой вертолет российской захватнической армии Ка-52. Сообщение об этом появилось на Facebook-странице командования ВС ВСУ.

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Сообщается, что "Аллигатор" был сбит около часа ночи на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск.

"Демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів. З Днем Незалежності, Україно!" – поздравили в Воздушных силах.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн.

Вчера, 23 августа, был уничтожен еще один Ка-52 и пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, а штурмовики ВС ВСУ нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск.

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Евгений Пилипенко

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