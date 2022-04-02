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Российские оккупанты ударили ракетами по Миргороду: поврежден аэродром

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 21:09

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Удар оккупанты нанесли в 16:50.

Силам и средствам ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.

Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

Спасательные службы ликвидируют последствия обстрелов. Число пострадавших устанавливается.

  • Ночью 2 апреля российские войска обстреляли Полтаву и Кременчуг. В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, в Кременчуге пострадали жилые дома.
Вадим Ребрина
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Россия обстрел война оккупанты миргород
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