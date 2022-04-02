Российские оккупанты ударили ракетами по Миргороду: поврежден аэродром
02.04.2022, 21:09
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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Удар оккупанты нанесли в 16:50.
Силам и средствам ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.
Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.
Спасательные службы ликвидируют последствия обстрелов. Число пострадавших устанавливается.
- Ночью 2 апреля российские войска обстреляли Полтаву и Кременчуг. В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, в Кременчуге пострадали жилые дома.
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