Полтава и Кременчуг попали под обстрел
Российские войска ночью 2 апреля обстреляли Полтаву и Кременчуг. Об этом сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
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В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали даже жилые дома.
Информации о пострадавших пока что нет.
"Орки обстреляли Полтавщину. Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.
Он призвал жителей городов не выкладывать в сеть фотографии с мест обстрелов и попросил их сохранять спокойствие.
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