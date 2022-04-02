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Полтава и Кременчуг попали под обстрел

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 06:46
Полтава и Кременчуг попали под обстрел - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска ночью 2 апреля обстреляли Полтаву и Кременчуг. Об этом сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

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В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали даже жилые дома.

Информации о пострадавших пока что нет.

"Орки обстреляли Полтавщину. Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.

Он призвал жителей городов не выкладывать в сеть фотографии с мест обстрелов и попросил их сохранять спокойствие.

Читайте также: РФ наносит тотальные ракетные удары по городам, с каждым днем все больше ракет – Подоляк

Андрей Водяный
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