UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ наносит тотальные ракетные удары по городам, с каждым днем все больше ракет – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 23:43
РФ наносит тотальные ракетные удары по городам, с каждым днем все больше ракет – Подоляк - Фото
Фото - ГСЧС

Россия наносит тотальные ракетные удары по Украине, с каждым днем она выпускает все больше ракет. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что у россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину.

"Европе это точно нравится?" – добавил советник главы ОП.

На очередные ракетные удары РФ позже отреагировал и глава ОП Андрей Ермак. По его словам, варвары считают нежелание Запада закрыть небо над Украиной слабостью и вседозволенностью.

"И чем дольше наши партнеры колеблются, тем больше будет ракет и наглее будет становиться диктатура. Закройте наконец небо", – написал он.

Читайте также: Вчера РФ одномоментно запустила рекордные 70 ракет, долетело лишь восемь – The Insider

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков Луцк обстрелы ракеты ровно Житомир войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 