РФ наносит тотальные ракетные удары по городам, с каждым днем все больше ракет – Подоляк

Россия наносит тотальные ракетные удары по Украине, с каждым днем она выпускает все больше ракет. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что у россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности – только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину.

"Европе это точно нравится?" – добавил советник главы ОП.

На очередные ракетные удары РФ позже отреагировал и глава ОП Андрей Ермак. По его словам, варвары считают нежелание Запада закрыть небо над Украиной слабостью и вседозволенностью.

"И чем дольше наши партнеры колеблются, тем больше будет ракет и наглее будет становиться диктатура. Закройте наконец небо", – написал он.

Читайте также: Вчера РФ одномоментно запустила рекордные 70 ракет, долетело лишь восемь – The Insider

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.