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"Два прилета". Россия вновь обстреляла инфраструктуру Миргорода – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 21:48
Фото: ЕРА

Инфраструктура Миргорода подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.   

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", – написал Лунин. 

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Это уже третий обстрел ракетами Миргорода. 

2 апреля удар был нанесен по аэродрому Миргорода, в результате чего повреждена взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.  

9 апреля оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Миргороде. Пострадало два человека.

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Роман Брыль
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обстрел крылатые ракеты Дмитрий Лунин Полтавская ОВА миргород
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