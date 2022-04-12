"Два прилета". Россия вновь обстреляла инфраструктуру Миргорода – глава ОВА
Инфраструктура Миргорода подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", – написал Лунин.
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Это уже третий обстрел ракетами Миргорода.
2 апреля удар был нанесен по аэродрому Миргорода, в результате чего повреждена взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.
9 апреля оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Миргороде. Пострадало два человека.
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