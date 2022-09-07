Новая Каховка. Обрушенные и пробитые пролеты мостов, техника россиян – фото из космоса

В сети появились новые спутниковые снимки повреждений на мостах на Днепре во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке Херсонской области. Фото выложил у себя в Twitter швейцарский OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, отслеживающий события в Украине "из космоса".

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"Очевидно, что железнодорожный мост также непригоден для использования", – отметил он.

По информации, доступной в легенде снимка со спутника Pleiades Neo от космического агентства Франции и компании Airbus DS, фото сделано почти в полдень 2 сентября.

Все изображения ниже можно увеличить, нажав на них (откроется новое окно браузера):

Кроме того, на фото с высоты 620 км видны уничтоженные российские военные автомобили на северной переправе (погрузка в точке 46.7784 33.3235, прибытие на другой берег – 46.7533 33.3236).

ВСУ планомерно выводят из строя мосты и переправы через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на южном Правобережье.

Євген Пилипенко

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