В Херсонской области зенитчики сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52

В Херсонской области зенитная ракетная бригада воздушного командования "Юг" сбила ударный вертолет оккупантов Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"19 октября, около 10:30, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 октября украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 269 самолетов и 242 вертолета россиян.

Вадим Ребрина

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