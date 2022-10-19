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В Херсонской области зенитчики сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 11:56
В Херсонской области зенитчики сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52 - Фото
Ка-52 (скриншот с видео)

В Херсонской области зенитная ракетная бригада воздушного командования "Юг" сбила ударный вертолет оккупантов Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"19 октября, около 10:30, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", – говорится в сообщении.

  • По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 октября украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 269 самолетов и 242 вертолета россиян.
Вадим Ребрина
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