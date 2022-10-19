ВСУ за сутки уничтожили 430 оккупантов, 15 единиц артиллерии и сбили самолет — потери РФ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 430 оккупантов, 15 единиц артиллерии и сбили самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Россияне продолжают атаковать в районе Бахмута и Донецка.

Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 66280 (+430),

— танков — 2554 (+6),

— боевых бронированных машин — 5235 (+16),

— артиллерийских систем — 1637 (+15),

— РСЗО — 372,

— средств ПВО — 189 (+1),

— самолетов — 269 (+1),

— вертолетов — 242,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1286 (+10),

— крылатых ракет — 323 (+5),

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 3999 (+14),

— специальной техники — 146 (+2).

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Дмитро Гриниченко

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