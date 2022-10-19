ВСУ за сутки уничтожили 430 оккупантов, 15 единиц артиллерии и сбили самолет — потери РФ
Вооруженные Силы Украины уничтожили 430 оккупантов, 15 единиц артиллерии и сбили самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Россияне продолжают атаковать в районе Бахмута и Донецка.
Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 66280 (+430),
— танков — 2554 (+6),
— боевых бронированных машин — 5235 (+16),
— артиллерийских систем — 1637 (+15),
— РСЗО — 372,
— средств ПВО — 189 (+1),
— самолетов — 269 (+1),
— вертолетов — 242,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1286 (+10),
— крылатых ракет — 323 (+5),
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 3999 (+14),
— специальной техники — 146 (+2).
- Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по российским оккупантам на южном направлении, сообщили в ОК "Юг".
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ.
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