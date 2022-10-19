Херсонская область. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов — потери армии России от ОК "Юг"

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 15 ударов по российским оккупантам на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что украинская авиация 15 раз ударила по опорным пунктам и местам сосредоточения сил и средств противника.

Россияне потеряли 84 человека, две самоходные гаубицы типов "Акация" и "Мста-С", танк, три единицы автомобильной и бронированной техники, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Отмечается, что оккупанты ведут оборону и пытаются удержать занятые рубежи. Продолжается огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии фронта с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

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Дмитро Гриниченко

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