Херсонская область. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов — потери армии России от ОК "Юг"
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 15 ударов по российским оккупантам на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что украинская авиация 15 раз ударила по опорным пунктам и местам сосредоточения сил и средств противника.
Россияне потеряли 84 человека, две самоходные гаубицы типов "Акация" и "Мста-С", танк, три единицы автомобильной и бронированной техники, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Отмечается, что оккупанты ведут оборону и пытаются удержать занятые рубежи. Продолжается огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии фронта с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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