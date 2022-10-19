Россия скрытно перемещает войска под Херсоном. У оккупантов проблемы с выплатами — Генштаб

Российские оккупанты пытаются скрытно перемещать войска в Херсонской области, в армии РФ есть проблемы с выплатами за участие в боевых действиях. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на южном направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск, а также ведет артиллерийские обстрелы в районах более чем 20 населенных пунктов вдоль линии фронта. Оккупанты пытаются скрытно перемещать военную технику и личный состав — в Таврийске и Новой Каховке блокируется работа мобильных операторов и интернета. Также в России есть значительные проблемы с выплатами для участников войны против Украины — данной категории военнослужащих задерживают надбавку за участие в боевых действиях, а родственники погибших не могут получить обещанную Кремлем компенсацию. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по российским оккупантам на южном направлении, сообщили в оперативном командовании "Юг".

ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".

Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ. Читайте также: В Херсоне находятся более 20 000 оккупантов, у них проблемы с обеспечением — глава ГВА

Дмитро Гриниченко

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