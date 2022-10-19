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Россия скрытно перемещает войска под Херсоном. У оккупантов проблемы с выплатами — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 07:31
Россия скрытно перемещает войска под Херсоном. У оккупантов проблемы с выплатами — Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты пытаются скрытно перемещать войска в Херсонской области, в армии РФ есть проблемы с выплатами за участие в боевых действиях. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на южном направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск, а также ведет артиллерийские обстрелы в районах более чем 20 населенных пунктов вдоль линии фронта. 

Оккупанты пытаются скрытно перемещать военную технику и личный состав — в Таврийске и Новой Каховке блокируется работа мобильных операторов и интернета. 

Также в России есть значительные проблемы с выплатами для участников войны против Украины — данной категории военнослужащих задерживают надбавку за участие в боевых действиях, а родственники погибших не могут получить обещанную Кремлем компенсацию. 

Читайте также: В Херсоне находятся более 20 000 оккупантов, у них проблемы с обеспечением — глава ГВА

Дмитро Гриниченко
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армия России война Херсонская область генштаб юг Украины
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