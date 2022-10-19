"Ерунда это". Ким и Ермак просят украинцев не слушать ИПСО оккупантов о ситуации в Херсоне

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Украинцам стоит скептично относиться к российским рассказам о том, как и что будет происходить на Херсонском направлении фронта в ближайшее время: оккупанты резко нарастили усилия по пропаганде и дезинформации. Об этом предостерег руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Как выразился глава НикОВА, враг массированно запустил ИПСО (информационно-психологические операции. — Прим. ред.) и вбрасывает, что "кто-то куда-то едет" из Херсона, "массовые цели", "миллион целей", "миллион ракет", "оттуда эвакуируемся", "ядерная бомба".

"Короче, ерунда это все, не ведитесь. Доверяем только проверенным источникам, наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", – посоветовал чиновник.

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Вчера, когда оккупанты и их марионетки синхронно начали распространять информацию о некоем "вывозе мирных жителей" из-за якобы близкой "битвы за Херсон" и "подготовки ВСУ к подрыву Каховской ГЭС", Ким предположил, что "все эти высказывания оккупантов, что они будут отходить и "принимать сложные решения" – какое-то обманулово" и "собака не там зарыта".

Также он затронул один конкретный пример российской пропаганды, что "ВСУ будут обстреливать Херсон".

"Зная российскую тактику и зная еще, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию, у меня ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", – сказал он.

ДОПОЛНЕНО в 12:45. Глава ОП Андрей Ермак написал, что россияне "пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией".

"Достаточно примитивная тактика, учитывая, что ВСУ не обстреливают украинские города: это делают исключительно российские террористы, у которых даже в России на жилые дома падают самолеты. Пропаганда не сработает", – заверил он.

На фото из космоса видно, что россияне снова собрали "мост" под Антоновским мостом и уезжают из Херсона.

Євген Пилипенко

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