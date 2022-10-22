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Оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город. ОВА призывает игнорировать их приказы

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 17:18
Оккупанты приказали жителям Херсона покинуть город. ОВА призывает игнорировать их приказы - Фото
Российский оккупант в Херсоне (Фото: EPA)

Российские оккупанты и их марионетки в Херсоне приказали всем жителям покинуть город, переправившись на левый берег Днепра. Об этом говорится в Telegram-канале оккупантов.

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Они объяснили это "напряженной ситуацией на фронте" и якобы повышенной опасностью обстрелов города и террористических атак.

В том же Telegram-канале позже опубликовали сообщение с приглашением херсонцев, "которые остались в городе", посетить "вечер русской литературы, музыки и живописи". Там будет "играть духовой оркестр, откроется выставка скульптуры и живописи, а также прозвучат отрывки из романа Марины Цветаевой "Мой Пушкин".

Херсонский журналист Константин Рыженко опубликовал сообщение, которое оккупанты от имени ВСУ рассылают жителям Херсона. В нем говорится, что скоро в городе "не останется ни одного целого дома". 

"Вот такое ИПСО распространяют россияне ради "стимуляции" эвакуации жителей Херсона. Я надеюсь не нужно разъяснений, что это манипуляции и устрашения", – написал он.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич также назвал подобные сообщения фейком и призвал местных жителей их игнорировать

"Вооруженные Силы Украины ни за что не будут обстреливать мирное население. Для Украины важна жизнь каждого ее гражданина. Мы ведь не варвары, не террористы, не россияне", – написал он.

  • 18 октября командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении у российской армии "сложилась непростая ситуация".
  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Враг "на семь дней" закрыл въезд на подконтрольную ему территорию Херсонской области для гражданских лиц.
Вадим Ребрина
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Херсон оккупация депортация
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