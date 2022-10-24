ВСУ готовят условия для наступления на юге и уничтожили РЛС "Зоопарк-1" – сводка
Украинские военные на южном направлении готовят условия для наступления и уничтожили радиолокационную станцию "Зоопарк-1", которая используется армией России для контрбатарейной борьбы. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".
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Украинские войска удерживают позиции и наносят огневое поражение врагу, чтобы подготовить условия для дальнейших наступательных действий.
За сутки ракетно-артиллерийские войска выполнили 130 заданий. Подтверждено, что армия РФ потеряла семь военных и РЛС "Зоопарк-1" в Херсонской области.
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Существенных изменений в составе и положении армии РФ за сутки не было. Враг пытается вести активную оборону, удержать рубежи и ударами влиять на характер действий украинских войск.
За сутки оккупанты шесть раз били авиацией по украинским позициям и освобожденным в октябре населенным пунктам Бериславского района. Также россияне били из миномета по прибрежной полосе Очаковской общины.
В Черном море – три больших десантных корабля и два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Российские корабли не покидают "зону комфорта" – их сдерживают зерновые коридоры и опасения поражения украинскими средствами.
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