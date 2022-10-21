Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады показали позиции российских войск, разбитые украинской артиллерией. Россияне оставили после себя горы мусора и бросили свои боеприпасы, которые ВСУ теперь будут использовать против армии РФ.

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"Накивая лаптями от наступления морпехов на южном направлении, рашисты успешно "приняли непростое решение" и передали оружие и боеприпасы российским ленд-лизом", – сказано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах – уничтоженные украинской армией окопы и блиндажи россиян. Военные РФ оставили после себя мусор, дубленки, сухпайи и боеприпасы, которые стали "трофеями" морпехов.

По данным Генштаба, сейчас задача №1 для РФ – удержать фронт под Херсоном, там сосредоточено до 45 БТГр россиян.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что Россия перебросила до 2000 мобилизованных в Херсонскую область и продолжает готовить "эвакуацию". Украинские военные ударили по мосту и переправе.

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Оксана Житнюк

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