Оккупанты отступают в Херсонской области: видео, снятое военным РФ

Telegram-канал СтратКом ВСУ опубликовал видео отступления подразделения оккупантов в Херсонской области, снятое одним из российских военных.

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Спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты, свидетельствуют о том, что они перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, говорится в совместном материале "Схем" и российской службы Радио Свобода.

Журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганской области, воюющего на стороне России. С начала октября военный фиксировал на фото и видео перемещение военнослужащих РФ, а также публиковал их.

С начала октября грузовой паром уже совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Козацкое в Новую Каховку.

Эта паромная переправа хорошо известна Вооруженным Силам Украины, неоднократно наносившим по ней удар.

Один из ударов, как можно увидеть на спутниковом изображении Sentinel-2, произошел 23 сентября: на снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке.

ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".

Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщил, что после объявленной "эвакуации" населения временно оккупированных территорий Херсонской области захватчики могут обстрелять гражданских.

Вадим Ребрина

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