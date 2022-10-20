Оккупанты отступают в Херсонской области: видео, снятое военным РФ
Telegram-канал СтратКом ВСУ опубликовал видео отступления подразделения оккупантов в Херсонской области, снятое одним из российских военных.
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Спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты, свидетельствуют о том, что они перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, говорится в совместном материале "Схем" и российской службы Радио Свобода.
Журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганской области, воюющего на стороне России. С начала октября военный фиксировал на фото и видео перемещение военнослужащих РФ, а также публиковал их.
С начала октября грузовой паром уже совершил ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Козацкое в Новую Каховку.
Эта паромная переправа хорошо известна Вооруженным Силам Украины, неоднократно наносившим по ней удар.
Один из ударов, как можно увидеть на спутниковом изображении Sentinel-2, произошел 23 сентября: на снимке виден дым в районе причала в Новой Каховке.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ.
- Генштаб ВСУ сообщил, что после объявленной "эвакуации" населения временно оккупированных территорий Херсонской области захватчики могут обстрелять гражданских.
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