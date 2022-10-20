"Эвакуация" в Херсонской области. Россия может намеренно обстрелять гражданских — Генштаб

После объявленной "эвакуации" населения временно оккупированных территорий Херсонской области, захватчики могут обстрелять гражданских. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что существует высокая вероятность обстрелов россиянам гражданского населения Херсонской области.

Утром 19 октября на временно оккупированных территориях началась рассылка сообщений с призывом к эвакуации людей из Новой Каховки якобы из-за подготовки обстрелов со стороны Украины.

Также на южном направлении противник продолжает обустраивать оборонные позиции, а для сдерживания продвижения ВСУ обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта.

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Дмитро Гриниченко

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