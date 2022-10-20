UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Эвакуация" в Херсонской области. Россия может намеренно обстрелять гражданских — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 07:32
Артиллерия оккупантов (Фото: EPA)

После объявленной "эвакуации" населения временно оккупированных территорий Херсонской области, захватчики могут обстрелять гражданских. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что существует высокая вероятность обстрелов россиянам гражданского населения Херсонской области.

Утром 19 октября на временно оккупированных территориях началась рассылка сообщений с призывом к эвакуации людей из Новой Каховки якобы из-за подготовки обстрелов со стороны Украины. 

Также на южном направлении противник продолжает обустраивать оборонные позиции, а для сдерживания продвижения ВСУ обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта. 

Читайте также: Россия скрытно перемещает войска под Херсоном. У оккупантов проблемы с выплатами — Генштаб

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область генштаб временно оккупированные территории
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 