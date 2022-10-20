"Эвакуация" в Херсонской области. Россия может намеренно обстрелять гражданских — Генштаб
После объявленной "эвакуации" населения временно оккупированных территорий Херсонской области, захватчики могут обстрелять гражданских. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что существует высокая вероятность обстрелов россиянам гражданского населения Херсонской области.
Утром 19 октября на временно оккупированных территориях началась рассылка сообщений с призывом к эвакуации людей из Новой Каховки якобы из-за подготовки обстрелов со стороны Украины.
Также на южном направлении противник продолжает обустраивать оборонные позиции, а для сдерживания продвижения ВСУ обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта.
- Авиация ВСУ семь раз ударила по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 440 огневых задач, сообщили в оперативном командовании "Юг".
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ.
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