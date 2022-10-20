Сейчас задача №1 для РФ – удержать фронт под Херсоном. Там до 45 БТГр россиян – Генштаб

В ближайшее время удержание позиций в Херсонской области будет заданием номер один для оккупационных войск, и россияне сосредоточили там до 45 батальонно-тактических групп. Об этом на брифинге 20 октября сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"Данные разведки свидетельствуют, что в ближайшую перспективу заданием номер один для Вооруженных сил РФ определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении", – сказал Громов.

Он подчеркнул, что оккупанты планируют решить эту задачу с помощью первой волны мобилизации и путем увеличения российских группировок на правом берегу реки Днепр.

Представитель Генштаба отметил, что на сегодняшний день россияне сосредоточили в южнобужском районе до 45 БТГр, которые ускоряют фортификационное оборудование своих рубежей. Также войска РФ постоянно пытаются восстановить переправы через реку Днепр.

Подразделения ВСУ тем временем продолжают бить по живой силе, переправам, штабам, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника.

Громов также сообщил, что в ходе боевых действий украинские силы улучшили тактическое положение в районе Благодатного Херсонской области.

Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщил, что после объявленной "эвакуации" населения временно оккупированных территорий Херсонской области захватчики могут обстрелять гражданских.

По данным Генштаба, пополнение оккупационных войск заключенными привело к тому, что получившие оружие зеки регулярно покидают подразделения и пытаются дезертировать в РФ.

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Оксана Житнюк

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