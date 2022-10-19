Сводка Генштаба: Зеки-наемники пытаются сбежать в РФ, оккупанты роют окопы под Херсоном

Оккупанты не оставляют попытки продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях и продолжают нарушать нормы международного права обстрелами гражданской инфраструктуры, сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб сообщает, что армия РФ пытается удержать временно захваченные территории и одновременно вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и 11 авиационных ударов, провел более десяти обстрелов из РСЗО.

Оккупанты нанесли массированный удар крылатыми ракетами и ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты проводят "инвентаризации жилищного фонда" и "перепись населения" для захвата жилья местных жителей, выехавших из оккупации.

Пополнение оккупационных войск завербованными в ЧВК заключенными привело к тому, что получившие оружие зеки регулярно покидают подразделения и пытаются дезертировать в РФ.

Например, после удара 17 октября по складу с боеприпасами в Херсонской области часть зеков, которые его охраняли, получили ранения, а другие попытались сбежать. Их поимка поручена Росгвардии.

Оккупанты принудительно привлекают местных жителей для фортификационных работ в районе Херсона.

Украинская авиация нанесла за сутки десять ударов, подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также четырех позиций ЗРК. Подразделения ПВО сбили четыре крылатых ракеты, вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА Shahed-136.

Ракетные войска и артиллеристы поразили три командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию ​​РЭБ, мост и понтонную переправу.

Генштаб в утренней сводке сообщил, что оккупанты пытаются скрытно перемещать войска в Херсонской области и что в армии РФ есть проблемы с выплатами за участие в боевых действиях.

Сергій Бережний

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