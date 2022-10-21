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Россия бросила 2000 мобилизованных в Херсонскую область. ВСУ ударили по мосту – Генштаб

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21.10.2022, 08:10
Россия бросила 2000 мобилизованных в Херсонскую область. ВСУ ударили по мосту – Генштаб - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Россия перебросила до 2000 мобилизованных в Херсонскую область и продолжает готовить "эвакуацию". Украинские военные отбили ряд атак на Донбассе, ударили по мосту и переправе, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, на оккупированную территорию Херсонской области прибыли до 2000 российских мобилизованных. При этом оккупанты готовят к "эвакуации" фейковые "банковские учреждения", подготовлены списки завезенных российских медиков и учителей – объекты гуманитарной сферы прекращают работу в Херсоне.

А в больницу Мелитополя одновременно привезли более 30 раненых оккупантов после ударов украинских военных, утверждают в Генштабе.

Армия РФ за сутки нанесла три ракетных, 24 авиационных ударов и 30 раз обстреливала из РСЗО – пострадали более 15 населенных пунктов.

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РФ продолжает попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские военные отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области, Опытного, Бахмута, Победы и Марьинки Донецкой.

Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов: поражены три опорных пункта и района скопления военной техники, две позиции зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, семь районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу.

Оккупанты и их коллаборанты распространяют фейк, что на мосту под Херсоном якобы пострадали гражданские. Между тем, удары были нанесены после 23:00, а переправа для гражданских работает с 07:00 до 20:00, говорится в рассылке оккупантов местным, которую опубликовала РИА-Мелитополь.

  • Генштаб ВСУ предупреждал, что во время "эвакуации" в Херсонской области российские оккупанты могут обстрелять мирное население.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс мобилизация Херсонская область мост армия рф войска россии
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