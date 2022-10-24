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Силы обороны Украины сдвинули линию фронта восточнее – ближе к Сватово и Кременной

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 18:56
Силы обороны Украины сдвинули линию фронта восточнее – ближе к Сватово и Кременной - Фото
Скриншот

Силы обороны Украины сдвинули на востоке линию фронта в сторону временно оккупированных Сватово и Кременной Луганской области. Это следует из вечерней сводки Генерального штаба в Facebook.

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"Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области", – рапортовали военные.

На карте ниже эти населенные пункты указаны красными кружками – сверху вниз.

Генштаб сообщает, что противник пытается удержать временно оккупированные территории, улучшить тактическое положение, а также сосредотачивает усилия на сдерживании Сил обороны на отдельных направлениях и продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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За сутки ВСУ на Донбассе отразили атаки российских войск в районах Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского.

Євген Пилипенко
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Донецкая область война Донбасс луганская область сводка генштаб сватово 24 октября
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