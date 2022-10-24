Силы обороны Украины сдвинули линию фронта восточнее – ближе к Сватово и Кременной
Силы обороны Украины сдвинули на востоке линию фронта в сторону временно оккупированных Сватово и Кременной Луганской области. Это следует из вечерней сводки Генерального штаба в Facebook.
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"Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Мясожаровка, Кармазиновка, Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области", – рапортовали военные.
На карте ниже эти населенные пункты указаны красными кружками – сверху вниз.
Генштаб сообщает, что противник пытается удержать временно оккупированные территории, улучшить тактическое положение, а также сосредотачивает усилия на сдерживании Сил обороны на отдельных направлениях и продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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За сутки ВСУ на Донбассе отразили атаки российских войск в районах Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского.
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