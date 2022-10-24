UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Воздушных силах призывают не сбивать самим "шахеды": автомат Калашникова не поможет

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 16:53
В Воздушных силах призывают не сбивать самим
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Попытки украинцев сбивать дроны-камикадзе собственными силами из своего оружия могут нести еще большую опасность, чем сами иранские беспилотники. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Дом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что россияне в основном запускают дроны-камикадзе в темное время суток – с полуночи до 02:00.

"В первые дни (применения армией РФ дронов-камикадзе. – Ред.) в Одессе "война" началась – перестрелки в воздухе, пули летят все вверх, возвращаются вниз. Кто-то стреляет лучше, кто-то хуже. Территориальная оборона, полиция – кто угодно. Это огромная опасность. Я думаю, вероятно, кто-то пострадал – если не люди, то имущество", – сказал Игнат.

После этого, отметил спикер Воздушных сил, попытки сбивать дроны самостоятельно продолжились и в Киеве, так как люди их видели в воздухе, казалось бы, совсем близко.

Он подчеркнул, что на самом деле не так просто визуально определить высоту цели. Нужно также учитывать множество других факторов, в том числе силу и направление ветра, земное притяжение. Игнат подчеркнул, что дроны летят на скорости 120-180 км/ч, и это большая скорость для того, чтобы точно попасть в цель.

"Более-менее" эффективными, по словам Игната, могут быть выстрелы по дронам из крупнокалиберного оружия, "и то, когда стрелок обученный и с опытом".

"Автомат Калашникова – неэффективное оружие, чтобы сбивать. Особенно в густонаселенных городах. Это несет еще большую угрозу, чем тот же дрон-камикадзе", – добавил спикер Воздушных сил.

  • В Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины. 
  • 21 октября появились сообщения, что в Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

Читайте также: Не стрелять, не трогать, не снимать. Что делать при атаке дронов Shahed-136 – инструкция

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран дрон беспилотник воздушные силы Юрий Игнат дрон-камикадзе Shahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 