В Воздушных силах призывают не сбивать самим "шахеды": автомат Калашникова не поможет

Попытки украинцев сбивать дроны-камикадзе собственными силами из своего оружия могут нести еще большую опасность, чем сами иранские беспилотники. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Дом.

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Он подчеркнул, что россияне в основном запускают дроны-камикадзе в темное время суток – с полуночи до 02:00.

"В первые дни (применения армией РФ дронов-камикадзе. – Ред.) в Одессе "война" началась – перестрелки в воздухе, пули летят все вверх, возвращаются вниз. Кто-то стреляет лучше, кто-то хуже. Территориальная оборона, полиция – кто угодно. Это огромная опасность. Я думаю, вероятно, кто-то пострадал – если не люди, то имущество", – сказал Игнат.

После этого, отметил спикер Воздушных сил, попытки сбивать дроны самостоятельно продолжились и в Киеве, так как люди их видели в воздухе, казалось бы, совсем близко.

Он подчеркнул, что на самом деле не так просто визуально определить высоту цели. Нужно также учитывать множество других факторов, в том числе силу и направление ветра, земное притяжение. Игнат подчеркнул, что дроны летят на скорости 120-180 км/ч, и это большая скорость для того, чтобы точно попасть в цель.

"Более-менее" эффективными, по словам Игната, могут быть выстрелы по дронам из крупнокалиберного оружия, "и то, когда стрелок обученный и с опытом".

"Автомат Калашникова – неэффективное оружие, чтобы сбивать. Особенно в густонаселенных городах. Это несет еще большую угрозу, чем тот же дрон-камикадзе", – добавил спикер Воздушных сил.

В Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

21 октября появились сообщения, что в Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

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Оксана Житнюк

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