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Не стрелять, не трогать, не снимать. Что делать при атаке дронов Shahed-136 – инструкция

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 18:01
Не стрелять, не трогать, не снимать. Что делать при атаке дронов Shahed-136 – инструкция - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2), сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

Киевская городская военная администрация опубликовала инструкцию, как действовать при атаке российскими дронами-камикадзе. Украинцев призывают не публиковать в Сети фото с бортовым номером сбитого дрона, не пытаться его сбить самостоятельно и звонить в полицию.

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В КГВА отметили, что дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136 – это беспилотник, который по координатам летит к цели, попадает в нее и взрывается при ударе о препятствие, землю или цель, даже если был поврежден в воздухе. Shahed-136 имеет характерный звук – напоминает мотор мопеда или бензопилы. Такой дрон летает на малой высоте, поэтому его сложно обнаружить силам противовоздушной обороны.

Что нужно делать, услышав звук дрона-камикадзе:

- идти в укрытие (подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги);
- держаться подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;
- если укрытие далеко, соблюдать правило "двух стен";
- не прятаться в подъездах, под арками, на ступеньках;
- не оставаться в автотранспорте;
- увидев дрон в небе, звонить по номеру 102;
- не выкладывать фото с бортовым номером дрона в интернет;
- не приближаться и не трогать сбитый дрон;
- не стрелять в дроны самостоятельно, это работа Сил обороны.

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Оксана Житнюк
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мопед Иран дрон беспилотник инструкция Shahed-136 герань
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