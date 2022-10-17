Не стрелять, не трогать, не снимать. Что делать при атаке дронов Shahed-136 – инструкция
Киевская городская военная администрация опубликовала инструкцию, как действовать при атаке российскими дронами-камикадзе. Украинцев призывают не публиковать в Сети фото с бортовым номером сбитого дрона, не пытаться его сбить самостоятельно и звонить в полицию.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В КГВА отметили, что дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136 – это беспилотник, который по координатам летит к цели, попадает в нее и взрывается при ударе о препятствие, землю или цель, даже если был поврежден в воздухе. Shahed-136 имеет характерный звук – напоминает мотор мопеда или бензопилы. Такой дрон летает на малой высоте, поэтому его сложно обнаружить силам противовоздушной обороны.
Что нужно делать, услышав звук дрона-камикадзе:
- идти в укрытие (подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги);
- держаться подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;
- если укрытие далеко, соблюдать правило "двух стен";
- не прятаться в подъездах, под арками, на ступеньках;
- не оставаться в автотранспорте;
- увидев дрон в небе, звонить по номеру 102;
- не выкладывать фото с бортовым номером дрона в интернет;
- не приближаться и не трогать сбитый дрон;
- не стрелять в дроны самостоятельно, это работа Сил обороны.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, погибли четыре человека.
- В Минобороны просят не распространять в соцсетях и СМИ фотографии сбитых дронов-камикадзе, на которых виден бортовой номер.
Читайте также: В Киеве полицейские сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия: видео
Комментарии