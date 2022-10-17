Не стрелять, не трогать, не снимать. Что делать при атаке дронов Shahed-136 – инструкция

Киевская городская военная администрация опубликовала инструкцию, как действовать при атаке российскими дронами-камикадзе. Украинцев призывают не публиковать в Сети фото с бортовым номером сбитого дрона, не пытаться его сбить самостоятельно и звонить в полицию.

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В КГВА отметили, что дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136 – это беспилотник, который по координатам летит к цели, попадает в нее и взрывается при ударе о препятствие, землю или цель, даже если был поврежден в воздухе. Shahed-136 имеет характерный звук – напоминает мотор мопеда или бензопилы. Такой дрон летает на малой высоте, поэтому его сложно обнаружить силам противовоздушной обороны.

Что нужно делать, услышав звук дрона-камикадзе:

- идти в укрытие (подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги);

- держаться подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;

- если укрытие далеко, соблюдать правило "двух стен";

- не прятаться в подъездах, под арками, на ступеньках;

- не оставаться в автотранспорте;

- увидев дрон в небе, звонить по номеру 102;

- не выкладывать фото с бортовым номером дрона в интернет;

- не приближаться и не трогать сбитый дрон;

- не стрелять в дроны самостоятельно, это работа Сил обороны.

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Оксана Житнюк

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