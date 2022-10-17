В Минобороны просят не показывать на фото номера сбитых "шахедов" – этим пользуются враги

В Министерстве обороны просят не распространять в соцсетях и СМИ фотографии сбитых дронов-камикадзе, на которых виден бортовой номер. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в телеграм.

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По словам Маляр, публикация фото обломков сбитых "шахедов" может навредить военным в случае, если на снимке виден бортовой номер беспилотника.

"Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед", – написала заминистра обороны.

Бортовой номер дрона-камикадзе дает врагам информацию о том, долетел он до цели или нет, объяснила Маляр.

"Более того, вражеские СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях", – добавил она.

Замглавы Минобороны напомнила о правиле – не делать на фото привязки к местности: чтобы не было понятно, где именно снят сбитый дрон.

"Избегаем неосознанного распространения разведывательной информации, – призвала Маляр. – Будем бдительны и не дадим врагу то, на что он активно охотится".

Утром армия России ударила дронами по центру Киева.

В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, погибли три человека.

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Наталія Медведєва

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