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В Киеве полицейские сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 14:40
Скриншот с видео
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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал в Facebook видео, как полицейские в Киеве сбивают иранский дрон-камикадзе из стрелкового оружия.

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"А вот как все было от первого лица. Шахида постигло отрицательное всплытие) Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция", – написал Белошицкий.

Вадим Ребрина
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