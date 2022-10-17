Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал в Facebook видео, как полицейские в Киеве сбивают иранский дрон-камикадзе из стрелкового оружия.
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"А вот как все было от первого лица. Шахида постигло отрицательное всплытие) Спасибо за службу! И только вперед! Ваша патрульная полиция", – написал Белошицкий.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Они повредили энергетические объекты.
- В результате атаки произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- Также российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области и нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.
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