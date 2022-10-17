Геращенко сказал, что украинцам стоит самим сбивать дроны. Монастырский: не делайте этого
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что украинцы могут сбивать вражеские дроны из своего оружия, но министр внутренних дел Денис Монастырский призвал этого не делать. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
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После утренней атаки на Киев дронами-камикадзе Shahed-136 Геращенко заявил, что охотники и собственники нарезного оружия могут сбивать беспилотники противника.
Монастырский подчеркнул, что вероятность сбить подобный дрон из стрелкового оружия является "чрезвычайно маленькой".
"Если неподготовленный человек будет просто стрелять вверх, то это опаснее. Я хочу обратиться к горожанам, которые владеют оружием. Из пистолета или карабина не стоит стрелять между многоэтажками. Это может привести к травмам", — сказал министр.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Они повредили энергетические объекты.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- Также российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одесской области и нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.
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