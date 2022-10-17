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Геращенко сказал, что украинцам стоит самим сбивать дроны. Монастырский: не делайте этого

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 13:13
Геращенко сказал, что украинцам стоит самим сбивать дроны. Монастырский: не делайте этого - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что украинцы могут сбивать вражеские дроны из своего оружия, но министр внутренних дел Денис Монастырский призвал этого не делать. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. 

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После утренней атаки на Киев дронами-камикадзе Shahed-136 Геращенко заявил, что охотники и собственники нарезного оружия могут сбивать беспилотники противника. 

Монастырский подчеркнул, что вероятность сбить подобный дрон из стрелкового оружия является "чрезвычайно маленькой".

"Если неподготовленный человек будет просто стрелять вверх, то это опаснее. Я хочу обратиться к горожанам, которые владеют оружием. Из пистолета или карабина не стоит стрелять между многоэтажками. Это может привести к травмам", — сказал министр.

Читайте также: Все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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война антон геращенко Денис Монастырский дроны-камикадзе
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