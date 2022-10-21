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В Украине ликвидированы 10 инструкторов по дронам из Ирана – The Jerusalem Post

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 18:46
В Украине ликвидированы 10 инструкторов по дронам из Ирана – The Jerusalem Post - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

В Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов. Об этом сообщает со ссылкой на источники в Украине The Jerusalem Post.

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Издание сообщило со ссылкой на официальное лицо из Украины, что 10 иранцев, которые обучали российских оккупантов обращению с дронами, были уничтожены Силами обороны Украины. 

Газета цитирует сообщение Украинского национального центра сопротивления, что  россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированных Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 и для обучения российских оккупантов обращению с ними. Отмечалось, что инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

Издание также отмечает, что Израиль может быть заинтересован в передаче Украине средств борьбы с иранскими дронами-камикадзе для испытания средств обороны в реальных боевых условиях. 

  • 20 октября Белый дом подтвердил данные о размещении во временно оккупированном Крыму иранских инструкторов для помощи военным РФ с беспилотниками.
  • 21 октября МИД Ирана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а тем, кто сейчас на территории страны – выехать.

Сергій Бережний
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Иран дроны Shahed-136
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