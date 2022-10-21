В Украине ликвидированы 10 инструкторов по дронам из Ирана – The Jerusalem Post
В Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов. Об этом сообщает со ссылкой на источники в Украине The Jerusalem Post.
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Издание сообщило со ссылкой на официальное лицо из Украины, что 10 иранцев, которые обучали российских оккупантов обращению с дронами, были уничтожены Силами обороны Украины.
Газета цитирует сообщение Украинского национального центра сопротивления, что россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированных Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 и для обучения российских оккупантов обращению с ними. Отмечалось, что инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".
Издание также отмечает, что Израиль может быть заинтересован в передаче Украине средств борьбы с иранскими дронами-камикадзе для испытания средств обороны в реальных боевых условиях.
- 20 октября Белый дом подтвердил данные о размещении во временно оккупированном Крыму иранских инструкторов для помощи военным РФ с беспилотниками.
- 21 октября МИД Ирана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а тем, кто сейчас на территории страны – выехать.
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