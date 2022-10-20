UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом подтвердил переброску иранских инструкторов в Крым для помощи РФ с дронами

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 21:57
Белый дом подтвердил переброску иранских инструкторов в Крым для помощи РФ с дронами - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

В Белом доме подтверждают использование Россией иранских дронов-камикадзе в войне против Украины, а также размещение иранских военнослужащих во временно оккупированном Крыму для помощи россиянам атаковать инфраструктуру Украины беспилотниками. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным США, Иран направил "относительно небольшое количество" личного состава в Крым для оказания помощи российским войскам в запуске беспилотников иранского производства.

"У нас есть информация о том, что иранцы разместили в Крыму инструкторов и техподдержку, но пилотированием занимаются россияне", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что в работе иранских беспилотников случались сбои, дроны не соответствовали стандартам, "которых, очевидно, ожидали клиенты". В связи с этим Иран решил перевезти несколько инструкторов и некоторую техническую поддержку, чтобы помочь российским оккупантам использовать дроны с большей летальностью.

Читайте также: Зеленский считает санкции ЕС против Ирана недостаточными: Это еще не ответственность

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран Крым дрон джон кирби дрон-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 