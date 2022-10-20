Белый дом подтвердил переброску иранских инструкторов в Крым для помощи РФ с дронами
В Белом доме подтверждают использование Россией иранских дронов-камикадзе в войне против Украины, а также размещение иранских военнослужащих во временно оккупированном Крыму для помощи россиянам атаковать инфраструктуру Украины беспилотниками. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press.
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По данным США, Иран направил "относительно небольшое количество" личного состава в Крым для оказания помощи российским войскам в запуске беспилотников иранского производства.
"У нас есть информация о том, что иранцы разместили в Крыму инструкторов и техподдержку, но пилотированием занимаются россияне", – сказал Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что в работе иранских беспилотников случались сбои, дроны не соответствовали стандартам, "которых, очевидно, ожидали клиенты". В связи с этим Иран решил перевезти несколько инструкторов и некоторую техническую поддержку, чтобы помочь российским оккупантам использовать дроны с большей летальностью.
- 17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов. Президенту Зеленскому предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- По данным NYT, иранские операторы дронов находятся на военной базе ВС РФ в Крыму и как минимум обучают оккупантов работать с беспилотниками.
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