Белый дом подтвердил переброску иранских инструкторов в Крым для помощи РФ с дронами

В Белом доме подтверждают использование Россией иранских дронов-камикадзе в войне против Украины, а также размещение иранских военнослужащих во временно оккупированном Крыму для помощи россиянам атаковать инфраструктуру Украины беспилотниками. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Associated Press.

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По данным США, Иран направил "относительно небольшое количество" личного состава в Крым для оказания помощи российским войскам в запуске беспилотников иранского производства.

"У нас есть информация о том, что иранцы разместили в Крыму инструкторов и техподдержку, но пилотированием занимаются россияне", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что в работе иранских беспилотников случались сбои, дроны не соответствовали стандартам, "которых, очевидно, ожидали клиенты". В связи с этим Иран решил перевезти несколько инструкторов и некоторую техническую поддержку, чтобы помочь российским оккупантам использовать дроны с большей летальностью.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов. Президенту Зеленскому предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.

По данным NYT, иранские операторы дронов находятся на военной базе ВС РФ в Крыму и как минимум обучают оккупантов работать с беспилотниками.

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Оксана Житнюк

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