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Зеленский считает санкции ЕС против Ирана недостаточными: Это еще не ответственность

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 20:31
Зеленский считает санкции ЕС против Ирана недостаточными: Это еще не ответственность - Фото
Владимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский благодарен Евросоюзу за введение санкций против трех физических лиц и одной компании за поставку иранских дронов-камикадзе России, однако считает, что этого недостаточно. Об этом он сказал 20 сентября, выступая по видеосвязи перед Европейским советом.

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Зеленский заявил, что ответом Запада на российские атаки по объектам энергоснабжения, которые в итоге провоцируют выезд украинцев в страны Европы, должны стать поставки Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более защищенным будет украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе, сказал президент.

Вторым ответом Запада, как заявил Зеленский, должны стать "новые и мощные" санкции против России и против Ирана – за сообщничество с государством-террористом. Он подчеркнул, что украинские силы уничтожили более 200 иранских дронов, а десятки из них все же попали в цели, однако Иран все еще врет, что не поставляет РФ беспилотники.

"Россия должна заплатить за этот террор, и это должно быть отображено в девятом санкционном пакете ЕС. Иран должен быть лишен любой возможности и даже желания поставлять хоть кому-то такие дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг, но несколько лиц и компаний – это еще не ответственность. Нужны более системные шаги", – заявил Зеленский.

  • Сегодня Евросоюз согласовал санкции против трех физических лиц и одной организации, поставляющих в Россию иранские беспилотники. Детальнее о тех, кто попал под санкции – здесь.
  • По данным Генштаба ВСУ, с 10 октября войска РФ применили против Украины 176 иранских дронов-камикадзе. Это в два с половиной раза больше, чем в первую декаду месяца.
Оксана Житнюк
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