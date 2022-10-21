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МИД Ирана просит своих граждан выехать из Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 12:28
МИД Ирана просит своих граждан выехать из Украины - Фото
Хосейн Амирабдоллахян (Фото: МИД Ирана)

Министерство иностранных дел Ирана рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а тем, кто сейчас на территории страны – выехать. Сообщение опубликовала пресс-служба иранского МИД.

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"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну", – сказано в сообщении.

Также всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендовали покинуть эту страну, "чтобы сохранить свою жизнь и безопасность".

Иранцев призвали "сохранять спокойствие" и в случае необходимости обращаться в посольство Ирана в Киеве.

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Оксана Житнюк
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