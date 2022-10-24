ГУР: Собянин соврал, мобилизация в Москве продолжается. Кремль запретил тему облав для СМИ

В Москве продолжают проводить мобилизацию, несмотря на заявления властей столицы РФ о ее окончании, а российским СМИ Кремль запретил освещать тему облав на военнообязанных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица РФ якобы выполнила задачи по мобилизации. Несмотря на это, по данным ГУР, в Москве продолжается вручение повесток по месту жительства и работы. Власти остановили работу исключительно "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику облав на военнообязанных в общественных местах.

"В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в Москве и Санкт-Петербурге", – сообщают в ГУР.

По данным разведки, на полигонах Московской области продолжается подготовка мобилизованных, после чего планируется отправка подразделений в Украину. В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначаются те, кто подписал контракт "рядового", и те, у кого есть боевой опыт на территории Украины.

Также в ГУР подтверждают количество мобилизованных в ряды армии РФ первой волны – не менее 200 000 человек. Последующая мобилизация, по данным разведки, будет продолжаться в "классическом" варианте Второй мировой – первую часть мобилизованных отправят в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее) для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться в зависимости от оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава.

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.

14 октября Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян.

Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

РосСМИ сообщали об облавах в Москве и Санкт-Петербурге: за мужчинами призывного возраста "охотились" у метро и под домами.

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Оксана Житнюк

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