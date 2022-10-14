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В Москве начались облавы на призывников у метро, в Питере – в подъездах: Важные истории

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 18:19
В Москве начались облавы на призывников у метро, в Питере – в подъездах: Важные истории - Фото
Мобилизованные в России (Фото - скриншот из видео)

Сегодня, 14 октября, в Москве начались облавы на мужчин призывного возраста у станций метро, а в Санкт-Петербурге раздачу повесток устраивают в подъездах. Об этом сообщает российское издание Важные истории.

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В российских Telegram-каналах распространяют видео вручения повесток прямо у входа в метро на разных станциях.

Московский военкомат отрицает раздачу повесток у метро, однако журналисты пообщались с мужчиной, которого задержали у станции "Первомайская" и отвезли в пункт мобилизации.

"Я шел мимо метро, говорил по телефону. Ко мне сбоку подбегает полицейский и просит показать документы. Я затупил, дал паспорт. Меня спросили: где мой "военник". Его с собой у меня не было, сказал, что могу принести, потому что живу рядом. У меня категория [годности] В – думал, меня это спасет. Но мой паспорт мне не отдали, просто на коленке начали выписывать повестку", – рассказал россиянин.

По его словам, повестку он подписывать отказался, а другие 12 мужчин, которых задержали вместе с ним, поставили подписи. Однако в итоге, по его словам, всех их усадили в "газель" и привезли во временный пункт мобилизации.

Собеседник журналистов сказал, что среди задержанных были мужчины разных возрастов: от "работяг реально в годах" до "совсем студентов", а многие были "похожи на безработных".

Россиянин сказал, что его отпустили из пункта мобилизации через три часа, когда ему привезли военный билет.

Журналисты сообщают, что сегодня также облавы на призывников прошли в Санкт-Петербурге – там россиянам вручали повестки у входов в дома и в подъездах.

  • Российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы частичной мобилизации в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • Сегодня Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора РФ, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян.

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Оксана Житнюк
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