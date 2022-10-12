Российские мобилизованные рассказали, как попали в плен в районе Сватово Донецкой области. Видео опубликовал в Телеграм глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Четверо из пленных были призваны в рамках мобилизации в конце сентября, пятый – воевал с августа.

Все они по очереди рассказывают примерно одно и то же.

"Приехали утром на какое-то поле, там были окопы. Нас высадили, сказали, идите, занимайте позиции в окопах и сидите. Мы высадились, началась бомбежка минометная, нас бомбили по три раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с оружием автоматическим, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток. Потом пошел ливень, нас затопило по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы пошли с товарищем позже в сторону, откуда прибыли. Там оказался украинский блокпост, нам сказали: "Бросайте оружие, если хотите жить". И все на этом закончилось", – рассказал первый военнопленный.

Остальные добавили, что дело было в районе Сватово, окопы были полуразрушенные, вырытые экскаватором, без блиндажей, в них валялось оружие – "видимо от тех, кто убежал из предыдущей партии".

В плен оккупантов взяли военнослужащие 92-й ОМБр ВСУ.

7 октября сообщалось, что в России мобилизованным не выдают зимнюю форму и экипировку.

11 октября сообщалось, что в России более 100 мобилизованных устроили бунт и отказываются покидать казарму.

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Наталія Медведєва

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