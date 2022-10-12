На фронт из РФ прибыли до 500 "мобиков", у них советские шлемы и плохие автоматы – Генштаб

На войну в Украину прибыли до 500 мобилизованных россиян, которые отличаются своей "экипировкой". Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 12 октября.

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Как отмечается, на Южнобужском направлении враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан РФ, прошедших ускоренную подготовку.

До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии прибыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях.

"Характерны признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень отрицательный опыт применения", – отмечается в сводке.

В Генштабе напомнили, что АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен в январе 2012 года. Это принципиально новый автомат, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК.

"Опыт боевого применения при боях в Украине оказался настолько отрицательным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия", – отметили в Генштабе.

Как сообщается, продолжается подготовка до 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В этой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

11 октября сообщалось, что в России более 100 мобилизованных устроили бунт и отказываются покидать казарму.

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Наталія Медведєва

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