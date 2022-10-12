Россия уже израсходовала большую часть высокоточных боеприпасов – источник Reuters в НАТО
12.10.2022, 18:18
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.
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Как отмечается, российская промышленность не способна производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций, а большую часть высокоточных ракет армия РФ уже использовала в войне против Украины.
Чиновник НАТО сказал Reuters, что не знает, сколько времени потребуется России, чтобы мобилизовать 300 000 военнослужащих, и предположил, что это может занять несколько месяцев.
- Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 19 человек, 105 получили ранения и травмы.
- Из-за обстрелов на части территории Украины проводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик.
- 11 октября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что за два дня российскими ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.
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