Россия уже израсходовала большую часть высокоточных боеприпасов – источник Reuters в НАТО

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, российская промышленность не способна производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций, а большую часть высокоточных ракет армия РФ уже использовала в войне против Украины.

Чиновник НАТО сказал Reuters, что не знает, сколько времени потребуется России, чтобы мобилизовать 300 000 военнослужащих, и предположил, что это может занять несколько месяцев.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 19 человек, 105 получили ранения и травмы.

Из-за обстрелов на части территории Украины проводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик.

11 октября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что за два дня российскими ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Читайте также: Тема дня | "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.