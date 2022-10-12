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Россия уже израсходовала большую часть высокоточных боеприпасов – источник Reuters в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 18:18
Россия уже израсходовала большую часть высокоточных боеприпасов – источник Reuters в НАТО - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

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Как отмечается, российская промышленность не способна производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций, а большую часть высокоточных ракет армия РФ уже использовала в войне против Украины.

Чиновник НАТО сказал Reuters, что не знает, сколько времени потребуется России, чтобы мобилизовать 300 000 военнослужащих, и предположил, что это может занять несколько месяцев.

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Наталія Медведєва
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