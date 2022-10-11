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В России более 100 мобилизованных устроили бунт и отказываются покидать казарму – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 18:47
В России более 100 мобилизованных устроили бунт и отказываются покидать казарму – Генштаб - Фото
Мобилизация в России (фото: сайт окупантов)

В России продолжается объявленная диктатором РФ Владимиром Путиным мобилизация, и есть случаи бунтов – мобилизованные отказываются выполнять приказы и покидать казарму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 октября.

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Генштаб сообщает, что мобилизация и перебрасывание резервов не позволяют оккупантам преодолеть сопротивление украинской армии.

Между тем, сообщает Генштаб, в России продолжаются бунты среди мобилизированых.

По имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания более 100 мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте.
  • По данным Генштаба, в России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен даже на 50%. 
  • В начале октября, по данным Генштаба, из 8000 мобилизованных лиц, состоящих на базе Новосибирского высшего командного училища, военной формой обеспечили не более половины. Личному составу выдают только полевую форму и обувь, а остальную экипировку необходимо покупать за свой счет.

Читайте также: Резников на русском обратился к российским военным — полный текст выступления и видео

Оксана Житнюк
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война мобилизация генштаб бунт
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