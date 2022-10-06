UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация в РФ проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 18:38
Мобилизация в РФ проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину – Генштаб - Фото
Мобилизованные в России (скриншот видео)

В России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен и наполовину. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба, мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, "фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России".

"Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы", – сообщает Генштаб.

Вместе с тем, по данным Генштаба, в Москве и наполовину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2% населения.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена мобилизация. По официальной версии Кремля, на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. По данным росСМИ, количество призывников может составить около 1,2 млн. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму".

Читайте также: Мобилизованным россиянам рассказывают, что РФ получит "современные ракеты от Китая" — ГУР 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 