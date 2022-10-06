Мобилизация в РФ проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину – Генштаб

В России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен и наполовину. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, "фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России".

"Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы", – сообщает Генштаб.

Вместе с тем, по данным Генштаба, в Москве и наполовину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2% населения.

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Оксана Житнюк

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