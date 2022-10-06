Мобилизация в РФ проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину – Генштаб
В России мужчин мобилизуют на войну методом облав и насильственной отправки в военкоматы, а в столице РФ план не выполнен и наполовину. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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По данным Генштаба, мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, "фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России".
"Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы", – сообщает Генштаб.
Вместе с тем, по данным Генштаба, в Москве и наполовину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2% населения.
- Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте.
- Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что для сокрытия реальных потерь РФ массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе мобилизованных.
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