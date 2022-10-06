Мобилизация. Россияне бегут за границу, калечат себя и откупаются от призыва — Минобороны

Россияне бегут за границу, откупаются от военкоматов, пытаются калечить себя и даже получить справку от психиатра, чтобы уклониться от мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, объявленная в России мобилизация показала настоящее отношение населения РФ к военным авантюрам Кремля — по данным украинской разведки, значительная часть мужчин призывного возраста сбежала из России за границу или пытается откупиться от призыва за деньги.

Маляр отметила, что некоторые россияне калечили себя, симулировали болезни и даже были готовы получить справку о непригодности к службе в психиатрических больницах.

Также Маляр заявила, что Министерство обороны РФ не способно качественно организовать обеспечение мобилизованных, поэтому большинство снаряжения призывники покупали за свой счет. Подготовку резервистов проводили в сжатые сроки или сразу направляли в зону боевых действий — уже известны случае гибели и попадания в плен мобилизованных.

Российское командование на фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины для сокрытия реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе и мобилизованных.

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Дмитро Гриниченко

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