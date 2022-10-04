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В России полиция готовится подавлять будущие протесты из-за мобилизации — разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 11:47
В России полиция готовится подавлять будущие протесты из-за мобилизации — разведка - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что в Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать себе форму и снаряжение — собственники военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы. 

В Бурятии нарастает недовольство тотальной мобилизацией — в поселке Баргузин мобилизовали даже тех мужчин, которые вообще никогда не служили в армии.

Всех мобилизованных направили в город Борзя Забайкальского края — выяснилось, что на пункте сбора нет теплых вещей, поэтому односельчане были вынуждены собирать "гуманитарную помощь" для призванных. 

Работу военкоматов в России ГУР характеризует как хаотичную — военкомы, которые пытаются выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и наличия военного опыта. Также есть проблемы с денежным обеспечением как мобилизованных, так и контрактников. 

Чтобы подавить очередные протесты против мобилизации, российская полиция активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения". 

Читайте также: Буданов призвал украинцев не бояться российской мобилизации: Для нас это подарок 

Дмитро Гриниченко
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Россия война разведка гур мобилизация в россии
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