В России полиция готовится подавлять будущие протесты из-за мобилизации — разведка

Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что в Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать себе форму и снаряжение — собственники военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

В Бурятии нарастает недовольство тотальной мобилизацией — в поселке Баргузин мобилизовали даже тех мужчин, которые вообще никогда не служили в армии.

Всех мобилизованных направили в город Борзя Забайкальского края — выяснилось, что на пункте сбора нет теплых вещей, поэтому односельчане были вынуждены собирать "гуманитарную помощь" для призванных.

Работу военкоматов в России ГУР характеризует как хаотичную — военкомы, которые пытаются выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и наличия военного опыта. Также есть проблемы с денежным обеспечением как мобилизованных, так и контрактников.

Чтобы подавить очередные протесты против мобилизации, российская полиция активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".

В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта.

Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от диктатора Владимира Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины, заявили в ГУР.

Представитель разведки отмечал, что финал Путина предрешен, а Россия избавится от диктатуры или распадется на части.

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Дмитро Гриниченко

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