Финал Путина предрешен. Россия избавится от диктатуры или распадется на части — разведка

Финал диктатора Владимира Путина предрешен, а Россия избавится от диктатуры или распадется на части. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Униан.

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По его словам, о будущем Путина речи не идет, а вот вопрос будущего России "остается открытым".

Он отметил, что концом Путина может быть международный трибунал, дворцовый переворот или казнь на улице.

Юсов заявил, что Россия очистится от диктатуры и переформатируется, отказавшись от всех оккупированных территорий, или развалится на части, а народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым.

Он призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это "подарком" для Украины.

Россия обладает потенциалом для ведения войны против Украины как минимум до лета 2023 года, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Дмитро Гриниченко

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