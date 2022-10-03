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Финал Путина предрешен. Россия избавится от диктатуры или распадется на части — разведка

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03.10.2022, 12:43
Финал Путина предрешен. Россия избавится от диктатуры или распадется на части — разведка - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Финал диктатора Владимира Путина предрешен, а Россия избавится от диктатуры или распадется на части. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Униан

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По его словам, о будущем Путина речи не идет, а вот вопрос будущего России "остается открытым".

Он отметил, что концом Путина может быть международный трибунал, дворцовый переворот или казнь на улице. 

Юсов заявил, что Россия очистится от диктатуры и переформатируется, отказавшись от всех оккупированных территорий, или развалится на части, а народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин разведка андрей юсов
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