Россия сможет воевать до лета 2023 года как минимум, но ее ресурс тоже исчерпаем — ГУР

Россия обладает потенциалом для ведения войны против Украины как минимум до лета 2023 года. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

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По его словам, прогнозы насчет возможных сроков окончания войны России против Украины основаны на статистике — какие группировки действуют на фронтах, какие есть запасы и резервы, в частности, запасы боеприпасов, а также количество вооружений украинской армии.

Он отметил, что очень многое будет зависеть от помощи союзников — в первую очередь поставок боеприпасов, вооружений и военной техники.

"Также от действующих санкций и дальнейших есть эффект. На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса РФ. В первую очередь, санкции касаются производства ракетного вооружения, и мы четко уже видим результаты", — сказал Скибицкий.

Разведчик заявил, что ГУР постоянно отслеживает, как России удается производить новые ракеты типа "Калибр" и "Искандер".

"Санкции действуют – но потенциала России еще хватит как минимум до лета следующего года. В дальнейшем все будет зависеть от тех факторов, которые я назвал, но ресурс РФ тоже исчерпаем. Мы постараемся нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", — резюмировал представитель разведки.

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Дмитро Гриниченко

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