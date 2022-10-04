ГУР: 100 000 мобилизованных россиян направляют в самые горячие точки, они массово сдаются
04.10.2022, 11:23
Мобилизованные россияне (Фото: сайт оккупантов)
В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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По его словам, российские солдаты продолжают массово сдаваться в плен — только за последние несколько недель на горячие линии поступило более 2000 обращений оккупантов.
Он также отметил, что повестки в России получили 100 000 мобилизованных — их отправляют на наиболее опасные участки фронта в Украине.
СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны.
- Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствуют мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявлял представитель Госдепа США Нед Прайс.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.
- Российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки, заявили аналитики ISW.
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