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ГУР: 100 000 мобилизованных россиян направляют в самые горячие точки, они массово сдаются

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 11:23
ГУР: 100 000 мобилизованных россиян направляют в самые горячие точки, они массово сдаются - Фото
Мобилизованные россияне (Фото: сайт оккупантов)

В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. 

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По его словам, российские солдаты продолжают массово сдаваться в плен — только за последние несколько недель на горячие линии поступило более 2000 обращений оккупантов. 

Он также отметил, что повестки в России получили 100 000 мобилизованных — их отправляют на наиболее опасные участки фронта в Украине. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко
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война разведка мобилизация в россии андрей юсов
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