ГУР: 100 000 мобилизованных россиян направляют в самые горячие точки, они массово сдаются

В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, российские солдаты продолжают массово сдаваться в плен — только за последние несколько недель на горячие линии поступило более 2000 обращений оккупантов.

Он также отметил, что повестки в России получили 100 000 мобилизованных — их отправляют на наиболее опасные участки фронта в Украине.

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Дмитро Гриниченко

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