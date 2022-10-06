Резников: Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте

Министр обороны Алексей Резников рассказал о мобилизации в России, ее влиянии на фронт и реакции Украины на призыв в стране-агрессоре. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции журнала Forbes.

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По его словам, Россия собралась призвать 300 000 резервистов, однако мобилизация ничего не изменит для Украины, которая настроена на победу.

Он отметил, что по данным Минобороны Украины, 150 000 человек россияне сразу направят на пополнение группировки полномасштабного вторжения в Украину, еще столько же РФ собирается готовить на протяжении двух-трех месяцев, а дальше принимать решение, что с ними делать.

"Чтобы отправить мобилизованных на фронт, их нужно вооружить, одеть и накормить. С этим уже есть проблемы. При этом они абсолютно неподготовленны, понятно, что их будет ждать в Украине", — сказал министр.

Резников заявил, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины имеет планы реагирования на мобилизацию в РФ, а военно-политическое руководство обсуждает российский призыв с союзниками, так как большая численность противника требует увеличения количества помощи и оружия.

Во временно оккупированном Севастополе россияне мобилизуют трактористов и водителей скорой помощи. Большинство — это воевавшие в Чечне и Афганистане. В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта.

Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.

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Дмитро Гриниченко

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