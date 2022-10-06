Севастополь. РФ мобилизует трактористов и водителей, берут воевавших в Чечне и Афганистане
Во временно оккупированном Севастополе россияне мобилизуют трактористов и водителей скорой помощи. Большинство — это воевавшие в Чечне и Афганистане. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведка заявляет, что в Севастополе в 1-й городской больнице повестки получили все водители скорой помощи, а на винодельном заводе "Золотая балка" мобилизовали всех трактористов.
Мобилизованных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты — за последнюю неделю туда прибыло около 300 новобранцев, они проходят ускоренную базовую боевую подготовку.
Наибольшее внимание уделяют подготовке экипажей боевых машин пехоты, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня "Град". Прорабатываются действия в составе батальонно-тактических групп и малыми группами.
Большинство мобилизованных — это мужчины старше 40 лет, среди них — участники российских войн в Чечне и Афганистане. Значительное количество из них — это бывшие украинские военнослужащие, которые остались в Крыму после оккупации.
Также отмечается, что со стоянки долговременного хранения боевой техники 810-й бригады сняты самоходные артиллерийские установки "Акация" и зенитно-самоходные установки "Шилка", которые удалось привести в минимально рабочее состояние. Часть мобилизованных уже отправили в Донецкую и Херсонскую области.
- В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта.
- Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.
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