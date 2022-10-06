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Севастополь. РФ мобилизует трактористов и водителей, берут воевавших в Чечне и Афганистане

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06.10.2022, 13:40
Севастополь. РФ мобилизует трактористов и водителей, берут воевавших в Чечне и Афганистане - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Во временно оккупированном Севастополе россияне мобилизуют трактористов и водителей скорой помощи. Большинство — это воевавшие в Чечне и Афганистане. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что в Севастополе в 1-й городской больнице повестки получили все водители скорой помощи, а на винодельном заводе "Золотая балка" мобилизовали всех трактористов. 

Мобилизованных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты — за последнюю неделю туда прибыло около 300 новобранцев, они проходят ускоренную базовую боевую подготовку.

Наибольшее внимание уделяют подготовке экипажей боевых машин пехоты, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня "Град". Прорабатываются действия в составе батальонно-тактических групп и малыми группами. 

Большинство мобилизованных — это мужчины старше 40 лет, среди них — участники российских войн в Чечне и Афганистане. Значительное количество из них — это бывшие украинские военнослужащие, которые остались в Крыму после оккупации. 

Также отмечается, что со стоянки долговременного хранения боевой техники 810-й бригады сняты самоходные артиллерийские установки "Акация" и зенитно-самоходные установки "Шилка", которые удалось привести в минимально рабочее состояние. Часть мобилизованных уже отправили в Донецкую и Херсонскую области. 

Читайте также: Мобилизация в РФ. Оккупанты не могут разместить, одеть и накормить резервистов — Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка севастополь мобилизация в россии
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