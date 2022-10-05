Мобилизация в РФ. Оккупанты не могут разместить, одеть и накормить резервистов — Генштаб

Россияне испытывают проблемы с обеспечением мобилизованных резервистов — некоторых не могут разместить, одеть и накормить. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на территории временно оккупированного Крыма, в медицинских заведениях Евпатории, наблюдается нехватка медицинских препаратов для лечения раненых оккупантов.

У противника есть проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения мобилизации — из учебного центра Молькино Краснодарского края резервистов отправили назад в Приморско-Ахтарск, так как не смогли разместить, одеть и обеспечить питанием личный состав.

Оккупанты пытаются компенсировать потери за счет принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях — мужчин из Луганска без медкомиссии и подготовки, сразу после мобилизации направляют на укомплектование подразделений, которые понесли наибольшие потери.

В России повестки получили около 100 000 резервистов, которых сразу отправляют на наиболее горячие участки фронта.

Российская полиция готовится к подавлению будущих протестов из-за объявленной мобилизации.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.

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Дмитро Гриниченко

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